Fanatik 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:40

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Domenec Torrent rüzgarı esmeye devam ediyor. Transferde yol haritasını yeniden belirleyen İspanyol teknik adam, gözünü şimdiden Premier Lig'e çevirmiş durumda.

İLK SIRADA ROSS BARKLEY VAR

Manchester City'de Guardiola ile birlikte çalışırken beğendiği oyuncuların bir listesini çıkaran 59 yaşındaki teknik adam, ilk sıraya Chelsea'nin 28 yaşındaki orta sahası Ross Barkley'yi koydu.

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GALATASARAY'A GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Daha önce Aston Villa'ya kiralanan, bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'nin kiralanması için düğmeye basıldı. Fanatik'in haberine göre; ilk temasların olumlu sonuç verdiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

EVERTON'UN VAZGEÇİLMEZİYDİ

33 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giyen Ross Barkley, futbola Everton altyapısında başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley, geri dönüp 5 yıl boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi olurken, 2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu.

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TORRENT BİZZAT GÖRÜŞECEK

Orta alanda oyun kurucu ve hücuma yönelik olarak görev yapan 1.85 boyundaki Ross Barkley, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Son dönemde formasını kaybettiği için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İngiliz futbolcuyla, Torrent'in bizzat görüşeceği de gelen haberler arasında.