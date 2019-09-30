Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadele 0-0 sona erdi ve iki ezeli rakip puanları paylaştı.

Dev maçta Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmazken, Fenerbahçe'de Moses ve Rodrigues forma giyemedi. Bir yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, diğer yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu planlamasına başladı.

Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda 6 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

DONK İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Donk ile yola devam etmeyecek. Nzonzi, Seri ve Lemina transferleri sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcunun ile yeni mukavele yapılmayacağı öğrenildi.

AHMET ÇALIK'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden birisi de Ahmet Çalık... Sarı-kırmızılılar, adı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile anılan 25 yaşındaki stoper için devre arasında gelecek teklifler değerlendirecek. Ahmet'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

NAGATOMO YOLCU

Cimbom, yaz transfer döneminde de ayrılığı gündeme gelen Japon sol beki Yuto Nagatomo ile yollarını ayıracak. Ara transfer dönemine Nagatomo için gelecek olası teklifleri değerlendirecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat önermeyeceği belirtildi.

EMRE'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden biri de Emre Taşdemir... Geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Aslan'ın ara transfer döneminde milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

MARIANO BREZİLYA YOLCUSU

Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı futbolcusu Mariano ile de yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen ve adı Sao Paulo ile anılan 33 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.

SELÇUK'A VEDA EDİLECEK

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri de Selçuk İnan... Geçtiğimiz sezon sona eren sözleşmesini yıllık ücretinde ciddi bir indirime giderek 1 yıl daha uzatan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı kadroda olmayacak.

KİRALIKLARIN DURUMU SEZON SONU NETLEŞECK

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen futbolcular Nzonzi, Seri, Andone, Lemina ve Emre Mor ile yola devam edip edilmeyeceğine sezon sonunda karar verilecek.

(Takvim)