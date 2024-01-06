Galatasaray'da Dries Mertens ayrılıyor! Yerine Paulo Dybala sürprizi

Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefini sürdürüyor. Cimbom, devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak isterken, kadrosunuda güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızlıların, geçen sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Dries Mertens, sözleşmesinde son sezona girdi.

DRIES MERTENS İLE YOLLAR AYRILIYOR

Cimbom, Belçikalı yıldız ile sözleşme uzatmayı düşünmezken, devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. 36 yaşındaki oyuncunun, Suudi Arabistan'dan ciddi talipleri bulunuyor. Galatasaray kurmayları ise Mertens ile devre arasında yollarını ayırıp bonservis kazanmayı hedefliyor.

PAULO DYBALA SÜRPRİZİ

Cimbom, takımdan ayrılacak oyuncuların yerini güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Sarı kırmızı yönetim, ara transfer döneminde ayrılması beklenen Dries Mertens'in yerine Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı transfer etmek istiyor.

Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale gelen 30 yaşındaki futbolcu, İtalya dışından bir takıma 12 milyon euro'ya transfer olabilecek.

Paulo Dybala'nın kontratındaki bu madde, 15 Ocak'a kadar aktif durumda. Galatasaray yöneticileri, Arjantinli yıldızı o süreye kadar ikna etmek istiyor.

Star Gazetesi