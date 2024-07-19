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Spor

Galatasaray'da düğüm çözülüyor! Sağ beke Fransız yıldız Guela Doue

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Rennes forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Guela Doue için yaptığı pazarlıkların sonucunda muradına erdi. Fransız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam19 Temmuz 2024 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Galatasaray'da düğüm çözülüyor! Sağ beke Fransız yıldız Guela Doue
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Uzun süredir sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Guela Doue transferinde düğümü çözdü. Sarı-Kırmızılılar, Rennes ile bonservis bedeli konusunda çetin pazarlığı kazandı. Fransa ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Fransız idareciler uzun süre çift haneli bonservis bedelinde diretince Galatasaray B planını devreye aldı.

Aslan, Kopenhag'la Jelert için masaya oturdu. Bu hamle de Rennes'in bonservis bedelinde indirim yapmasını sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için Rennes'a 6.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra yaklaşık 2 milyon euroyu bulan bonus maddeleri ve sonraki satıştan da pay vermesi bekleniyor. 21 yaşındaki sağ bek ile yapılan anlaşma 4 yıllık. Doue'nin yıllık ücreti 1.2 milyon euro olacak. Kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan genç sağ bek, 57 resmi maçta forma giydi.

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