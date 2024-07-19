Uzun süredir sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Guela Doue transferinde düğümü çözdü. Sarı-Kırmızılılar, Rennes ile bonservis bedeli konusunda çetin pazarlığı kazandı. Fransa ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Fransız idareciler uzun süre çift haneli bonservis bedelinde diretince Galatasaray B planını devreye aldı.

Aslan, Kopenhag'la Jelert için masaya oturdu. Bu hamle de Rennes'in bonservis bedelinde indirim yapmasını sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için Rennes'a 6.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra yaklaşık 2 milyon euroyu bulan bonus maddeleri ve sonraki satıştan da pay vermesi bekleniyor. 21 yaşındaki sağ bek ile yapılan anlaşma 4 yıllık. Doue'nin yıllık ücreti 1.2 milyon euro olacak. Kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan genç sağ bek, 57 resmi maçta forma giydi.