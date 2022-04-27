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Spor

Galatasaray'da Efe Güven dönemi sona erdi

Galatasaray, 2018 yılından bu yana kadın basketbol takımı başantrenörlüğünü yapan Efe Güven ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018'den beri kadın basketbol A takımımızın başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven'e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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