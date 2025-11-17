Galatasaray, son haftalarda sakatlıklar ve cezalarla sarsıldı. Okan Buruk'un kadro planlaması giderek zorlaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcunun sakatlığı bulunurken, 2 futbolcu bahis soruşturması kapsamında ceza aldı.

Galatasaray'da sakatlık süreci İlkay Gündoğan'ın Başakşehir maçında sakatlanmasıyla başladı. Ardından Yunus Akgün, milli takımlarda Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen sakatlandı. Kervana katılan son isim Berkan Kutlu oldu. Sarı kırmızılılarda bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay ceza verildi.

TRT Spor'un haberine göre, oyuncuların sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu şekilde:

İlkay Gündoğan

Deneyimli orta saha İlkay Gündoğan, özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. İlkay, antrenmanın bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor.

Yunus Akgün

Milli oyuncu Yunus Akgün, geçirdiği ameliyat dolayısıyla bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Yunus, Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan

A Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan'ın kontrolleri yapılacak. Milli oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Kaan da derbide kadroda olmayabilir.

Berkan Kutlu

Pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanan Berkan Kutlu'nun ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Victor Osimhen

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız forveti Victor Osimhen de ülkesi Nijerya'nın, Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlandı. Osimhen'de ödem bulunuyor. Yıldız golcünün durumu ödemin dağılmasından sonra netlik kazanacak. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR'a girmesi bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'da ise ciddi bir durum yok. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.