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Galatasaray'da eksikler geri dönüyor

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı Falcao'nun attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray'a iyi haberler gelmeye devam ediyor.

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STAR

Milli aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarının yoğun desteğiyle Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takıma iyi haberler ise üst üste geliyor.

3 YILDIZ GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan başarılı orta saha oyuncusu Seri'nin yanı sıra Kayserispor deplasmanında çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan ve 1 maç ceza alan Emre Mor'un cezaları sona erdi. Sarı kırmızılı takımda ayrıca İngiltere'nin Brighton takımındayken gördüğü kırmızı kart yüzünden aldığı 3 maçlık cezanın sonuncusunu çeken Rumen golcü Andone de cezasını tamamladı.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında Club Brugge deplasmanına çıkacak Galatasaray tam kadro olacak. Cimbom'da 3 yıldızın cezasının bitimiyle Yeni Malatyaspor maçında da eksik bulunmayacak.

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