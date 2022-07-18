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Spor

Galatasaray'da Emin Bayram ve Mostafa Mohamed idmanı tamamlayamadı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Emin Bayram ve Mostafa Mohamed, ağrıları nedeniyle son bölümde antrenmanı bıraktı.

DHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştiren Galatasaray, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, sonrasında dört grup halinde iki yarı sahada çift kale maç oynadı.

Emin Bayram ve Mostafa Mohamed, ağrıları nedeniyle son bölümde antrenmanı bıraktı. Rahatsızlığı olduğu bildirilen Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

SON HAZIRLIK MAÇINI YARIN PARDUBİCE İLE YAPACAK

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını yarın Çekya'nın Pardubice ekibi ile yapacak.

Graz'daki Weinzödl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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