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Galatasaray'da Emre Akbaba, hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray’a transferi büyük ses getiren Emre Akbaba, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

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Emre Akbaba sezon başında Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcusuydu. Transferiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşüren milli futbolcu ardından tercihini Sarı- Kırmızılılar'dan yana kullanmıştı. Galatasaray, Emre için bonservis ve maaşla birlikte 60 milyon liralık yükün altına girmişti.
 
4.5 AY FORMA GİYEMEDİ
 
Ancak Emre'nin performansı, transferi kadar ses getirmedi. 7. haftadaki Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan yıldız futbolcu yaklaşık 4.5 ay sahalardan uzak kalırken, 13 lig maçında forma giyemedi.
 
9 HAFTADA HİÇ GOL ATAMADI
 
21. haftadaki Trabzonspor maçıyla sahalara dönen Emre bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Sakatlık sonrasında 9 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Hiçbir maçta 90 dakika oynayamadı.
 
Öte yandan kalan 5 haftada Fatih Terim, Emre Akbaba'yı motive ederken şampiyonluk yolunda kritik isimlerden biri olması gerektiğini aktardı. Emre Akbaba da son düzlükte takımına daha fazla katkı vermek istiyor.
 
(Takvim)
 

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