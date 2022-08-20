Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla beğeni toplayan Emre Akbaba, bu yaz Galatasaray'a geri dönmüştü. Ancak Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

EMRE AKBABA, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Emre Akbaba geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Akdeniz ekibinde yaptığı 13 gol ve 6 asistle 19 gole direkt katkıda bulunan Emre Akbaba, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Bu yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Akbaba, yeni sezon hazırlıklarında da teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not almıştı. Ancak ligin ilk 3 haftasında da ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu beklentilerin uzağında kaldı.

GALATASARAY, GELEN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz aylarda Alanyaspor'un Emre Akbaba için yapmış olduğu teklifi elinin tersiyle itmiş ve orta saha oyuncusunu elinde tutma kararı almıştı.

OKAN BURUK'TAN EMRE AKBABA KARARI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ligde oynanan ilk 3 maçta da beklentileri karşılayamayan Emre Akbaba'yı yedek kulübesine çekmeyi planlıyor. Buruk, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerine ilk 11'de yıldız oyuncu Dries Mertens'i değerlendirmek istiyor.