Galatasaray'da Emre Kılınç depremi! Kıyamet koptu

Star Gazetesi 20 Mart 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 19:31

Galatasaray'da Emre Kılınç, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftar, 3-1 kaybedilen maçta kötü performansıyla tepki çeken Emre Kılınç'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

EMRE KILINÇ, HÜSRANA UĞRATTI

Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Emre Kılınç, başarısız performansıyla tepki çekti. 27 yaşındaki oyuncu 77. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

EMRE KILINÇ'IN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında Sivasspor'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, geldiğinden bu yana beklentilerin altında kaldı. Emre Kılınç, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 32 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İşte taraftarların Emre Kılınç tepkilerinden bazıları: