İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2022 Pazar / 17 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Emre Kılınç depremi! Kıyamet koptu
Spor

Galatasaray'da Emre Kılınç depremi! Kıyamet koptu

Emre Kılınç, Galatasaray'ın Gaziantep'e 3-1 yenildiği maça damga vurdu. Maça ilk 11'de başlayan ve kötü performansıyla dikkat çeken Emre Kılınç'a sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

Star Gazetesi20 Mart 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 19:31
ABONE OL

Galatasaray'da Emre Kılınç, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftar, 3-1 kaybedilen maçta kötü performansıyla tepki çeken Emre Kılınç'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

EMRE KILINÇ, HÜSRANA UĞRATTI

Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Emre Kılınç, başarısız performansıyla tepki çekti. 27 yaşındaki oyuncu 77. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

EMRE KILINÇ'IN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında Sivasspor'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, geldiğinden bu yana beklentilerin altında kaldı. Emre Kılınç, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 32 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İşte taraftarların Emre Kılınç tepkilerinden bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.