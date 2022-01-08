Galatasaray'da Emre Kılınç depremi! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 8 Ocak 2022 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 22:09

Emre Kılınç, Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu maça damga vurdu. Maçta yoklara oynayan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

EMRE KILINÇ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Emre Kılınç, kötü performansıyla tepki çekti. Sosyal medyada birçok taraftar Emre Kılınç'ı eleştirdi. 27 yaşındaki oyuncu büyük umutlarla transfer edilmişti.

EMRE KILINÇ'IN GALATASARAY PERFORMANSI

2020'nin yaz aylarında Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Emre Kılınç, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle takıma katkıda bulunabildi. Emre Kılınç, Galatasaray formasıyla bugüne kadar ise 63 maçta görev alırken 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Taraftarların Emre Kılınç tepkileri: