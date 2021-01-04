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  • Galatasaray'da Emre Kılınç ve kulüp yöneticisi Mahmut Recevik PFDK'ya sevk edildi
Spor

Galatasaray'da Emre Kılınç ve kulüp yöneticisi Mahmut Recevik PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünün yanı sıra kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ile futbolcusu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:38
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'in ise hakareti nedeniyle kurula sevkine karar verdi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç da aynı maçtaki kural dışı hareketi dolayısıyla kurula sevk edildi.

Bu arada Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafes Ramadan Seifeldin, MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

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