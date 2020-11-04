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Spor

Galatasaray'da Emre Taşdemir'den iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in sekizinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte, Marcao, Saracchi ve Belhanda ise takımdan ayrı çalıştı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:27
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Emre Taşdemir'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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