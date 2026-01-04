İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Galatasaray'da Eren Elmalı sahalara dönüyor

Galatasaray'da 45 günlük cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında sahaya çıkabilecek.

4 Ocak 2026 Pazar 18:38
Galatasaray'da Eren Elmalı sahalara dönüyor
Galatasaray'da Eren Elmalı, sahalara dönüyor.

TFF'den bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor karşısında sahadaki yerini alabilecek.

Eren'in yokluğunda Ismail Jakobs'un da sakatlanmasıyla formayı Kazımcan Karataş almıştı.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ MERAK KONUSU

Bugünlerde Ismail Jakobs, Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ederken Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında formayı kime vereceği merak konusu.

