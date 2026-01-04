Galatasaray'da Eren Elmalı, sahalara dönüyor.
TFF'den bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor karşısında sahadaki yerini alabilecek.
Eren'in yokluğunda Ismail Jakobs'un da sakatlanmasıyla formayı Kazımcan Karataş almıştı.
OKAN BURUK'UN TERCİHİ MERAK KONUSU
Bugünlerde Ismail Jakobs, Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ederken Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında formayı kime vereceği merak konusu.