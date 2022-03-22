İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8244
  • EURO
    16,2758
  • ALTIN
    922.07
  • BIST100
    2175.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Erick Pulgar skandalı! Domenec Torrent'in neden oynatmadığı belli oldu
Spor

Galatasaray'da Erick Pulgar skandalı! Domenec Torrent'in neden oynatmadığı belli oldu

Erick Pulgar devre arasında büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in Erick Pulgar'ı neden oynatmadığı ise belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik22 Mart 2022 Salı 09:44 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 09:46
ABONE OL

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası geçilen sportif direktörlük modeli sancılı başladı. İlk olarak Luis Campos'u sportif danışman olarak getiren Sarı-Kırmızılılar, ardından sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Campos ve Sensibile önerdi

PULGAR TAM BİR TRANSFER SKANDALI OLDU

Bu ekibin yaptığı ilk transferlerden biri ise Erick Pulgar'dı. Galatasaray'da sezon başından beri ihtiyaç duyulan 6 numara takviyesi doğrultusunda Fiorentina'dan kiralanan Şilili oyuncu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Henüz 90 dakikası olmayan, son iki lig maçında ve Avrupa Ligi'ndeki Barcelona sınavlarında kulübeden çıkamayan 28 yaşındaki futbolcuya, tam bir transfer skandalı gözüyle bakılıyor.

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak!

TORRENT'İN PULGAR'I NEDEN OYNATMADIĞI BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre; Campos'un önerisiyle alınan Pulgar'ı, Domenec Torrent'in ilk başta veto ettiği için oynatmadığı öğrenildi. İspanyol hocanın, o dönem gündemde olan Gedson Fernandes'i çok istediği, hatta orta alandaki hücuma çıkış kurgusunu genç oyuncu üzerinden hazırladığı, ancak bu transfer gerçekleşmeyince ciddi bir rahatsızlık duyduğu belirlendi.

Galatasaray'dan 3 transfer daha! Luis Campos önerdi...

3 MAÇ OYNAYABİLDİ

Pulgar ise şu ana kadar Alanyaspor ve Kayserispor karşısında 8 dakika, Göztepe karşısında 62 dakika ve Konyaspor karşısında 59 dakika süre alabildi.

PLANLAMA YAPILIYOR AMA...

Bu arada Elmas, Campos ve Sensibile, teknik direktör Torrent'in de raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasına devam ediyor. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapılıyor. Ancak takviyelerden hangilerinin İspanyol hocadan onaylı olacağı şimdiden koca bir soru işareti.

İşte Burak Elmas - Luis Campos zirvesinin perde arkası

CAMPOS VE SENSIBILE FUTBOLCU SATACAK

Diğer taraftan Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği takımdaki birçok genç oyuncunun da yine Campos ve Sensibile aracılığıyla satılması gündemde. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu operasyonda kulübün zarara uğratılmamasını umuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.