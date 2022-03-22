Fanatik 22 Mart 2022 Salı 09:44 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 09:46

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası geçilen sportif direktörlük modeli sancılı başladı. İlk olarak Luis Campos'u sportif danışman olarak getiren Sarı-Kırmızılılar, ardından sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı.

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PULGAR TAM BİR TRANSFER SKANDALI OLDU

Bu ekibin yaptığı ilk transferlerden biri ise Erick Pulgar'dı. Galatasaray'da sezon başından beri ihtiyaç duyulan 6 numara takviyesi doğrultusunda Fiorentina'dan kiralanan Şilili oyuncu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Henüz 90 dakikası olmayan, son iki lig maçında ve Avrupa Ligi'ndeki Barcelona sınavlarında kulübeden çıkamayan 28 yaşındaki futbolcuya, tam bir transfer skandalı gözüyle bakılıyor.

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TORRENT'İN PULGAR'I NEDEN OYNATMADIĞI BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre; Campos'un önerisiyle alınan Pulgar'ı, Domenec Torrent'in ilk başta veto ettiği için oynatmadığı öğrenildi. İspanyol hocanın, o dönem gündemde olan Gedson Fernandes'i çok istediği, hatta orta alandaki hücuma çıkış kurgusunu genç oyuncu üzerinden hazırladığı, ancak bu transfer gerçekleşmeyince ciddi bir rahatsızlık duyduğu belirlendi.

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3 MAÇ OYNAYABİLDİ

Pulgar ise şu ana kadar Alanyaspor ve Kayserispor karşısında 8 dakika, Göztepe karşısında 62 dakika ve Konyaspor karşısında 59 dakika süre alabildi.

PLANLAMA YAPILIYOR AMA...

Bu arada Elmas, Campos ve Sensibile, teknik direktör Torrent'in de raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasına devam ediyor. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapılıyor. Ancak takviyelerden hangilerinin İspanyol hocadan onaylı olacağı şimdiden koca bir soru işareti.

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CAMPOS VE SENSIBILE FUTBOLCU SATACAK

Diğer taraftan Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği takımdaki birçok genç oyuncunun da yine Campos ve Sensibile aracılığıyla satılması gündemde. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu operasyonda kulübün zarara uğratılmamasını umuyor.