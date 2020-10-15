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Spor

Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi'den iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları geçen Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

AA15 Ekim 2020 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:20
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Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale taktik maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Taylan Antalyalı tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Milli futbolcu Emre Kılınç, özel program dahilinde adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Ali Yavuz Kol ile Emin Bayram ise idmanda yer aldı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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