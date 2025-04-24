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Spor

Galatasaray'da Eyüpspor hazırlıkları başladı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Galatasaray'da Eyüpspor hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tedbir amacıyla kadroya dahil edilmeyen Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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