5 Eylül 2025 Cuma
  • Galatasaray'da Eyüpspor maçının hazırlıkları sürüyor
Spor

Galatasaray'da Eyüpspor maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında milli ara sonrası Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

5 Eylül 2025 Cuma 23:28
Galatasaray'da Eyüpspor maçının hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman laktat testiyle başladı.

Dinamik ısınma ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

