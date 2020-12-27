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Spor

Galatasaray'da Falcao, 63 gün sonra sahalara döndü

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, kırmızı kart cezası ve sakatlığının ardından 63 gün sonra Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara döndü.

IHA27 Aralık 2020 Pazar 00:00 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 00:00
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Süper Lig’in 15. haftasında deplasmana Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray’da Kolombiyalı golcü futbolcusu Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Kırmızı kart cezası ve sakatlıklarından dolayı uzun bir süredir sahalardan uzak olan Falcao, son olarak 24 Ekim’de ligin 6. haftasında deplasmandaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giymişti.

34 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında 85. dakikada Younes Belhanda’nın yerine oyuna girdi ve 63 gün sonra formasına kavuştu.

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