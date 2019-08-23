Galatasaray'da Falcao depremi! Görüşmeler sona erdi
İspanya'nın önemli gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve yıldız golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını öne sürdü.
Galatasaray ve Monaco arasında yürütülen Falcao görüşmelerinin sonlandırıldığı iddia edildi.
İspanyol spor sitesi As.com Falcao transferinde Galatasaray ve Monaco arasında yürütülen müzakerelerin sona erdiğini iddia etti. Site, Falcao'nun İspanya ekibi Valencia ile görüştüğünü açıkladı.
VALENCİA TEKLİFİ YÜKSELTTİ
Valencia'nın dört gözle Falcao'yu beklediği belirtilen haberde, İspanyol kulübün Falcao'nun bonservisi konusunda teklifini yükselttiği yer aldı.
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