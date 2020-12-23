Galatasaray'da Falcao sevinci

DHA 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:36

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SAKAT VE HASTA OYUNCULARDA SON DURUM

Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Fernando Muslera, planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo’nun tedavisine başlandı.

Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti.

Covid-19 PCR testi pozitif çıkan sarı kırmızılı Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi halinde yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Covid-19 PCR testleri 16 Aralık günü pozitif çıkan iki oyuncu ise 26 Aralık’ta yapılacak test sonrası negatif sonuç alınması halinde bir gün sonra takım idmanlarında ve müsabakalarda yer alabilecek.

Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.