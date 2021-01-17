17 Ocak 2021 Pazar 21:59 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 21:59

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Vodafone Park'ta oynanan 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynamanın kolay olmadığını belirten Terim, '10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada hiç kolay değil. Uzatmayla aşağı yukarı 40 dakika. Çünkü Beşiktaş'la oynuyorsunuz, rakibiniz güçlü ve ciddi. Hiçbir maçta eksik kalmak istemem ama derbide bu kimsenin isteyeceği bir şey değil." dedi ve ekledi.

'DİAGNE'NİN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU'



"Diagne'nin kırmızı kartı tabii ki akılda olan bir şey değil. Hiç itiraz yok, kırmızı kart yok. Kafayla gideceği yere insan ayağıyla giderse öyle olur. Bu çok profesyonelce değil açıkçası. Bizim genel olarak santrforlarımız kırmızı kart yiyor. Falcao yedi daha önce, burada da Diagne. Zaten o yok, bu da yok. Birini santrfor oynatacağız, yapacak bir şey yok."

'HATALARI AFFEDİLECEK CİNSTEN DEĞİLDİ'



"Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden biri Luyindama'ydı ama onun hatasında gol yedik. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Çok başarılıydı ama gollerdeki hataları affedilecek cinsten değildi."

'DENİZLİ MAÇINDA OYNATMAYI DÜŞÜNÜYORUM'



"Muslera'yı bugün kadroya dahil ettim ve nasipse, üç günde bir şey olmazsa Denizli maçında oynatmayı düşünüyorum."

'FORVETİMİZ YOKKEN OYNADIK, ORTA SAHAMIZ YOKKEN OYNADIK!'



"Transfer konusunu açık yüreklilikle söyledim, listeyi de verdim. Beraber de toplandım. Daha vaktimiz var. Biz burada transfer yaparsak, belki de yaz ayındaki transferi küçük dokunuşlarla bitireceğiz. Muhakkak ki ekonomik şartlar önemli. Hiç itirazım yok. Transfer istemiyorum demedim. Hiç kimse olmasa da çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz yokken oynadık, orta sahamız yokken oynadık, çok da başarılı olduk. Birçok eksiğimiz var ve bunlar ocaktan gelmiyor. Bir önceki dönemden geliyor."