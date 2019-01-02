Galatasaray'da Fatih Terim ile Serdar Aziz arasındaki görüşme ertelendi
Galatasaray'da devre arasındaki ilk çalışmada Serdar Aziz ile Eren Derdiyok yer almadı.
Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz ile Fatih Terim arasında gün içinde yapılması beklenen görüşme ertelendi.
Fatih Terim ile Serdar Aziz'in yarın (3 Ocak) öğlen saatlerinde bir araya geleceği ve Serdar'ın deneyimli hocadan özür dileyeceği kaydedildi. Ailesi ile geçirdiği yılbaşının ardından ABD'den geri dönen Fatih Terim, Serdar Aziz ile ilgili son kararını yapılacak görüşmeden sonra verecek.
SERDAR İLE EREN DERDİYOK İLK İDMANDA YOK
Galatasaray'da devre arası çalışmaları da başlarken, ilk antrenmanda Serdar Aziz ile Eren Derdiyok yer almadı.
(Sporx)
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