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Spor

Galatasaray'da Fatih Terim, kulübeye ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor maçında da takımını tribünden takip etmişti. Fatih Terim 20. hafta oynanacak Giresunspor maçında kulübede yerini alabilecek.

22 Aralık 2021 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:35
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Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Tecrübeli teknik direktör, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımın ilk 45 dakikayı 0-0'lık eşitlikle tamamlaması sonrası devreye girdi.

Telefonla yardımcı antrenörü Selçuk İnan'a ulaşan Terim, ikinci yarının taktiğini verdi. Selçuk İnan'ın bol bol not aldığı gözlense de Sarı Kırmızılılar, Adana'dan mağlubiyetle döndü.

Yunus Akgün'ün 53 ve 58'de attığı gollere engel olamayan Aslan, 24 puanla 11. sırada kalırken lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde haftayı kapattı.

Ligde 7 maçtır 3 puana hasret kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak ve ikinci yarının ilk maçı olan Giresunspor'a karşı takımın başında yer alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç men ve 29 bin 500 TL para cezası almıştı. Terim'in cezası çift sarı karttan aldığı ceza ile birlikte 6 maça yükselmişti.

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