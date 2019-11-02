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Galatasaray'da Fatih Terim Real maçı 11'ini belirledi

Ç.Rizespor maçında 3 puanı cebine koyan Galatasaray'da sahaya çıkan 11'den bazı futbolcuların Real Madrid deplasmanında yedek kulübesine geri döneceği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Ç.Rizespor maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkan ve rakibini 2-0’la geçen Galatasaray’da Real Madrid karşısına çıkacak 11 merak konusu olmaya başladı.
 
BELHANDA YİNE YEDEK KALACAK
 
Çarşamba günü Santiago Barenebau’da son derece kritik bir 90 dakika oynayacak olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim’in yine eskiye dönüş yapacağı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın Ç.Rizespor maçında dinlendirdiği N’Zonzi’yle birlikte Feghouli, Marcao ve Mariano’ya formayı teslim edeceği belirtildi. Dün sağ önde zaman zaman hareketli futboluyla dikkat çekmesine rağmen çok top kaybı yaşayan Emre Mor’un Real Madrid karşısında yedek kulübesinde oturacağı kaydedilirken, Terim’in Club Brugge deplasmanında sahaya sürdüğü 11’in hemen hemen aynısını deneyeceği bildirildi.
 
Kaybettiği takdirde Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna gelecek olan Galatasaray’da hedef UEFA Avrupa Ligi gibi gözükürken, Fatih Terim’in Real Madrid karşısına;
 
Muslera – Mariano – Luyindama – Marcao – Nagatomo – N’Zonzi – Seri – Lemina – Feghouli – Babel ve Andone’yle çıkacağı tahmin ediliyor.

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