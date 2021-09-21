21 Eylül 2021 Salı 16:35 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 16:41

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın kadrosunda, cezalı Marcao ile sakatlıkları bulunan Sacha Boey, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu da yer almadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in sakatlığı bulunmayan 3 futbolcuyu yoğun maç temposunda dinlendirmek istediği öğrenildi.

Terim, Alanyaspor maçının kadrosuna almadığı Mbaye Diagne'ye ise bu kez kadroda yer verdi.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.