İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7401
  • EURO
    15,5464
  • ALTIN
    786.996
  • BIST100
    1921.29
Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'den bir ilk

Ligdeki ilk 15 haftada 23 puan toplayan Galatasaray'da Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında en kötü başlangıcını yaptı.

Akşam6 Aralık 2021 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:54
ABONE OL

Galatasaray , Süper Lig 'in 15.haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalarak, üst üste dördüncü maçından da galibiyetle ayrılamadı. Bu beraberlikle puanını 23'e çıkaran Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki de en kötü lig başlangıcını yaptı. Bu zamana kadar Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 15 haftalarda en kötü sezon başlangıcını 24 puan topladığı 2019-20 sezonunda yaşayan Terim, bu istatistiğini bu sezon geride bıraktı ve rekoru tersten kırdı.

EN YÜKSEK PUANI 38...

İlk 15 haftalar itibarıyla Galatasaray'ın başındaki en iyi başlangıcını, 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında 38 puan toplayarak yapan Fatih Terim, bir daha o istatistiğe ulaşamadı. Terim G.Saray'ın başına geldiği 4. döneminde ise Tudor sonrası çıktığı 15 maçta 34 puan toplamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.