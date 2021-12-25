Milliyet 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:07

Galatasaray'da cezalı Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau'nun yokluğunda özellikle orta alanda zorunlu değişikliğe gidilecek. Sarı kırmızılı takımda Aytaç Kara ve Emre Kılınç'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Adana Demirspor maçında yedek soyunan DeAndre Yedlin ve Patrick van Aanholt'un da Anlatyaspor'a karşı ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, son karşılaşmada kulübeye çektiği Sofiane Feghouli'yi de yine sahaya sürmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda İsmail Çipe yerine kalede Fatih Öztürk'e şans verileceği öğrenildi.