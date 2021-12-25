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Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'den kaleci değişikliği

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan ancak yaptığı hatalarla tepki çeken İsmail Çipe yedeğe çekiliyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçında kalede Fatih Öztürk'e şans verecek.

Milliyet25 Aralık 2021 Cumartesi 09:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:07
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Galatasaray'da cezalı Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau'nun yokluğunda özellikle orta alanda zorunlu değişikliğe gidilecek. Sarı kırmızılı takımda Aytaç Kara ve Emre Kılınç'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Adana Demirspor maçında yedek soyunan DeAndre Yedlin ve Patrick van Aanholt'un da Anlatyaspor'a karşı ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, son karşılaşmada kulübeye çektiği Sofiane Feghouli'yi de yine sahaya sürmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda İsmail Çipe yerine kalede Fatih Öztürk'e şans verileceği öğrenildi.

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