DHA 1 Ağustos 2021 Pazar 18:33 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 18:33

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Kampa gitmeme nedenlerinden bahseden Terim, "Pandemi bize öyle bir iş yaptı ki... Bazı yerler düşündük ama yasaklı, giriş problem. Gittiğiniz yerde hazırlık maçı yapmanız gerekiyor. O yok. Artı bayağı da bir rakam tutuyor. Bunları hepsini düşündüğünüzde kampa gitmedik. Yoksa çok daha güzel yerler bulmuştuk. Biz burada da kamptayız, biliyorsunuz. Sabah burada kahvaltı, antrenman, öğleden sonra yemek ve izin, akşama bir daha idman... Eğer bir maç organizasyonu olsaydı, turnuva gibi, oraya gidecektik. Fazla imkanımız olmadı. İnşallah pandemi döneminin etkileri son bulur ve değişik turnuvalara gidebiliriz. Bu sene ligdeki deplasmanlara belki maç günü gideceğiz. Özellikle sıkıntı olmayan yakın yerlere. Şimdi inceliyor arkadaşlar. TFF'den cezai müeyyidesi yoksa, öyle gideceğiz. Özellikle pandemi döneminde çok mantıklı buluyorum... Oyuncuların daha profesyonel düşündüğüne inanıyorum. Herkesin evini, çocuğunu arayacağını, daha rahat edeceklerini, kendilerini daha iyi hazırlayacaklarını düşünüyorum. Sağlıkçılarla ve performansçılarla konuştuk... Bunu yapabiliriz" diye konuştu.

Stada bir tesis yapılması konusunda da konuşan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Florya'ya yoğunlaşmış durumdayız. Buraları yaptırıyoruz. Üst saha, alt saha yenileniyor. İç kısımlarda da bazı değişikliklerimiz var. Soyunma odalarımızın, kamp binamızın üzerinden geçiyoruz. Yine de her halükarda stadın altındaki kısımdan faydalanmak lazım. Çünkü boş orası" açıklamasında bulundu.

Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın aşağı yukarı hazır gibi olduklarını söyleyen Terim, "Taylan bir hafta oldu başlayalı. Berkan Bolu'da zaten hazırlık kampından geldi. Taylan da yavaş yavaş hazır hale gelecektir. Berkan hazır gibi..." dedi.

"EPEY BİR SÜRE DAHA FLORYA'DAYIZ"

"Sezona hazırlanıyoruz, UEFA'ya hazırlanıyoruz. Bir yandan transferlerle uğraşıyoruz, diğer yandan Florya'yı tekrar dizayn ediyoruz" diyen tecrübeli teknik adam şunları ifade etti:

"Takdir edersiniz ki, 7 Eylül'e kadar olan zaman biraz hareketli geçecek. Bir aydan fazla zamanımız var. Onun için de değişimi en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Yukarıdaki sahayı kaldırdık, ambarın yanındaki geniş bir alan vardı. Onları normal yediye yedi bir saha yaptık. Pres sahası yaptırmıştım çok önce. Onun da zeminini kaldırdık. Üçü birden hazır olacak. Hem altyapımızın hem bizim daha rahat antrenman yapma imkanı olacak. Başkan'a sorduğum zaman Kemerburgaz'ı net bir cevap aldım. 'En az 25 ay sürer hocam' dedi. Biz ona ülke şartlarını düşünerek biraz daha koyalım. Epey bir süre daha buradayız. O yüzden bunları yapmak zorundayız. Bu arada soyunma odamızı arkadaşlarımız yapıyorlar. Müdahale ettiler sağ olsunlar. Hummalı bir çalışma var burada. Hem biz hem altyapımız daha rahat imkanlarla antrenmanlara devam edeceğiz. Ligdeki ilk iç saha maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağız... Alt zeminin değişmesi lazımdı. O çalışma gerçekleştirildi. Hatay maçını orada oynayabileceğiz gibi görünüyor."

"SEÇİM DÖNEMİ 2-3 HAFTALIK BİR KAYBIMIZ OLDU"

Terim, başkanlık seçimi döneminde adının çok geçmesine rağmen sessiz kalmasıyla ilgili ise "Benim çalıştığım hiçbir dönemde seçime müdahil olmadığımı iyi bilirsiniz. Oy kullanmadım ve hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmuyorum. Ben gelmediğim gibi aileden kimseyi de getirmedim. Burada çalışmış teknik heyet ve arkadaşlarım dahil kimseye müsaade etmedim. Oyumu kullandığım başkan seçilirse onun antrenörü mü olayım yani? Oy kullandığım başkan adayının hocası olmam. Benim böyle bir prensibim var. Eğer bir gün çekilirsek tabii ki etkimizi, yetkimizi, sevgimizi kongre salonlarından daha rahat görme imkanı olur. Boş olduğum zaman gittim oy kullandım; ailemle de kullandık; ama özellikle bu sefer kullanmadım. Düşünün ki önce avukatımızdan ayrıldık. Seçim tarihlerini bir defa düşünmek lazım. Maalesef orada en az 2-3 haftalık bir kaybımız oldu. Genel olarak seçim tarihlerini tüzükte değişebilir mi diye bir ara düşünmekte yarar var. Bazen tam transferin göbeğine geliyor. Onu düşünerek takımın da durumu doğrultusunda hareket edilmesi daha doğru" dedi.

"BİZİM GİBİ EKONOMİK ZORLUKLAR ÇEKEN TAKIMLAR İÇİN TRANSFER ZOR"

Takımların sezonu erken açması hakkında da Terim, "Çok alıştığımız bir şey değil. Mayıs'ın sonu, haziran başı. Bu sene böyle oldu. Her geçen gün zorlaşacak gibi gözüküyor. Erken açmak zorunda kaldık. Şartlar ne olursa olsun, bizim gibi ekonomik zorluklar çeken takımlar için transfer zor. Pandemi birçok şeyi geriye attı" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR TAKIMLA İLGİLENMEDİĞİM GİBİ BAŞKALARINA DA HERHANGİ BİR SÖZ VERMEM"

Fatih Terim, seçim sürecinde farklı takımlardan teklif gelip gelmediğiyle ilgili ise "O tekliflerin olması zaman zaman olması doğal. Uzun zamandır var her şeyden. Benim şöyle bir huyum var. Bir takımda çalışırken başka bir takımla ilgilenmediğim gibi başkalarına da herhangi bir söz vermem. Bunlara çok itibar etmemek lazım. İşim bitmemişti. Çok da kısa bir süre var. Başka türlü de olabilirdi. O zaman düşünebilirdim. Henüz kopmadan böyle bir şey hiç düşünmedim" dedi.

"MÜMKÜNSE ORTA SAHA OYUNCULARININ HEPSİ İKİ YÖNLÜ OLSUN"

Berkan - Taylan - Cicaldau'nun ideal orta saha üçlüsü olup olmadığının sorulması üzerine ise Terim, "Biz biraz değişikliğe uğruyoruz. Bunun içinde özellikle genç arkadaşlarımızı kazanmaya çalışıyoruz. Sonra tekrar rakam olarak kulübe dönebilecek oyuncular. Artı benim özellikle prensiplerimden, 1998-99'dan itibaren baskıyı, presi isteyen; onu, artı pası kullanmayı düşünen ve ona göre davranmayı isteyen bir hoca olarak... Daha çok baskı yapan, oyun kontrolünü elinde bulunduran bir oyuncu grubu. Yaş olarak daha genci.. Elbette ki tecrübeli oyuncudan, fırsat transferlerinde vazgeçmeyeceğiz. Genel olarak ilerleyen yıllarda Galatasaray'a para kazandırabilecek, katkı verecek genç arkadaşlarımıza daha ağırlık verdiğimiz bir gerçek. Olabilir. Alex, sol tarafa Patrick, sağ tarafa Sacha....Taylan kazandığımız bir oyuncu. Üçlü olabilirler. Mümkünse orta saha oyuncularının hepsi iki yönlü olsun" cevabını verdi.

"MORUTAN ÇOK BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU AMA O SEVİYELERE ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Morutan transferi ile ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Morutan'ı biz ilk olarak 2017'de izlemişiz, belki o zaman 2'nci Lig'de, 3'üncü Lig'de bir takımız olsaydı alıp gelişmesini orada tamamlayabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Şu felsefenin oturması lazım; Türkiye'de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Gelişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç oyuncuların. Morutan, daha sonra Romanya içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta alabilseydik, gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviyelere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ayrılanlar olabilirse mümkün ama yine de rakam yüksek. Konuşulur. Önemli olan limit. Limitimizi açabilecek bir hamlemiz, ayrılan arkadaşlarımız olursa düşünülebilir. Şu anda konuşulmadı. Duyduğumuzu söylüyorum. Yazılanlar ve duyduğumuz rakamların büyük olduğu yönünde. Belki bir gün resmi olarak oturulursa, gerekli ve uygun şartlarla hamlemizi yapabiliriz" dedi.

Falcao ve Feghouli'ye teklif olup olmadığını ile ilgili bir soruya ise Fatih Terim, "Şu anda yok. Jimmy'nin bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum, Atalay ve Kaan gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Bir kısmını oynamaları için vereceğiz. Transferin makul ölçülerde durmayacağı için, kadroda yeteri kadar bir yükseklik olacak. Eğer gitmeme niyetinde olan varsa kadro mühendisliğimize saygı duyacaklar" açıklamasında bulundu.

DIAGNE KONUSU

Diagne'nin gidip gitmeyeceği ile ilgili ise Terim şunları söyledi:

"Transfer dinamik bir süreç. Bitinceye kadar kimse ne yaptığınızı bilemez. Benim listem üç kişide var. Bende de duruyor. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, bu rakam nereden çıktı dersiniz, inanamazsınız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardı. Diagne'yi biz aldığımız zaman, Ozan Kabak'tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. FFP gereği kış döneminde kulübün kasasına giren transfer parasını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem Diagne'yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk. Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz. Geldik, Ndiaye'yi büyük rakama sattık. Ozan'dan, Rodrigues'ten, Gomis ve Fernando'dan büyük rakamlar aldık. Taraftar ister, bu da doğal ama geçen gün de söyledim. Kafamdaki, aklımdakini yapabilecek bir takım sahada istiyorum."

"O GÜN LİMİTİMİZ OLSAYDI, 8-9 MİLYONA HAALAND TRANSFERİNİ BİTİREBİLİRDİK"

Altyapı ve transferler ile ilgili ise Fatih Terim şu açıklamaları yaptı:

"Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası'nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç'e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca'yı gönderdim. Oradan beni aradılar, maçtan. 'Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar' dedi. Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik. Juventus, City, Manchster United hepsi orada.

Şu an Avrupa'nın en önemli oyuncusu. Martin ile beraber Norveç'in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç'ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye'de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon Euro. Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan'a gitti, Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi. Moder, Polonya'da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri birden arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. 11 milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bıraktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum.

Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla rekabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyoruz. Scout ekibimizin ben gittiğim zaman kalmasını istedim. Dünyanın her tarafıyla ilişkileri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya, 'Nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada şöyle bir adam var' diye. Bizim çok yüksek rakamlı bir datamız var, takip ediyoruz. Manchester City, Chelsea gibi kulüplerin 18-22 yaş aralığında çok büyük rakamlar vererek oyuncular aldığını biliyoruz. Bunların hepsi tutuyor sanıyor musunuz? Böyle belki 100 oyuncuyla yatırım yapıyorlar. Belki hepsi tutmuyor ama sonuç olarak bu söylediklerimizi biz değil onlar alıyorlar. Yakın zamanda altyapıda yaş kontenjanı 21'den 19'a inince, 19 sonrası oyuncularımız, Atalay, Erkan, Kaan... Ya gidecekler ya da bizimle idmana çıkacaklar. Bizde kadro şişikin olduğu için gönderiyoruz. Belki kendi kulübümüz ve hocamız olsa çok değişik olabilirdi. TFF'nin bize ceza verdiği en can alıcı zamanında, Hindistan'a, Şili'ye, Tanzanya'ya temsilci gönderdim. Buralara gönderim.

Bundan sonra da devam edecek. Herkesin bildiği, bizim scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Portekiz'den veya başka yerlerden birçok örnek var. Altyapıya başı açımızı biraz daha iyileşeceğiz. Bir gün oturuyoruz herkesle. Scout grubu da var. Scout grubunda bir oyuncu konuşuldu. 'Şu hocaya getirdik beğenmedi' dedi bir arkadaşım. Bir hocaya yüzlerce sunuyorsun. Hangi birine evet desin. Yüz tane transfer olur mu? Her kaçan oyuncuyu mutlaka bize getirmişlerdir. Biz beğenmemişizdir. Bu yalanlara kanmayın. Bu, kendini kurtarmamın, suçu bir başkasına yükelemenin yoludur. Getirdin, seyrettik hoşumuza gitmedi şu an... Bu benim için değil, tüm teknik adamlar için geçerli."

"BİR YETENEKLİ ÇOCUĞA PARA VERİP ALAMIYORUZ"

"Gerçek öyle değil. Gerçek benim bu anlattım. Teknik olarak ben listeyi veriyorum" diyen Terim, "Onun için bir cümle kurdum çok üstünde durmadınız. Makas açıldı dedim. Sen 15'e alırsan o 150'ye alıyor. Sen 1,5'a alırsan o 15'e alıyor. Avrupa'da büyük statüsüne koynayacağımız kulüpler bunu yapıyor. Bizim genç oyunculara da bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hemen, anında katkı bekliyoruz. Hiçbir şansı yok. Bir oyuncu alıyorsunuz, hazırlık maçından beri ortalığı felaket yapacak. Sacha'yı aldık, 20 yaşında. Fransa'dan ilk defa çıkıyor Sacha, kesin uçacak. Başka şansı yok. Bunları hepsi gelişim açısında. İlk defa şampiyona oynayan, iddiası olan, hedefine 23'ü koymuş bir takıma geliyor. Kolay değil, o yüzden dikkatli olmamız lazım. Bir yetenekli çocuğa para verip alamıyoruz. Tanzanya'ya giden bir scout ekibinin Türkiye içerisinde bir takım oyuncuları bulamaması mümkün mü? Ben de istiyorum ki 3-4 tane yüksek rakamlı olsun. Borçlarımızdan böylelikle daha rahat kurtuluruz. Bugün misal Marcao ve Luyindama. Nereden baksanız üç senedir oynuyorlar, aldıkları maaş ve yapılan anlaşma şartları da belli. O zaman o kulüplere verilen kendi rakamı ile toplayıp 5'e böldüğünüz zaman fazla bir şey etmiyor. Israrla demin de söyledim. Bazen tecrübeliye de ihtiyacımız var, mecbur daralabiliyorsunuz. Güçlü almak başka bir şey. Sonuç olarak tecrübeli de alacağız ama rakamlar eski rakamlar olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Transferlerimizin durmayacağını söyledim" diyen Terim, "Ben bir kabul değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda başka tedbirler dolabilir. Sadece genç almak için değil. Hem işimize yarayacak, hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaş almış ayırt etmeden devam edeceğiz. 'Timing' çok önemdilir. Bir transferi siz bulduğunuz anda küçük bir rakama bitirmezseniz bir sonraki sene karşınızda büyük rakamlar görebilirsiniz. Kafamda beni yansıtan, beni tanıdığınız baskı, pres, kontrapres yapabilecek ve pası oynayabilecek bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum. Biraz daha enerji katmaya çalışıyorum. Bunun ekonomisi ucuz diye bazıları almıyoruz. Transfer için sadece ekonomiyi bir argüman olarak düşünmeyelim. Yetenek olması, sonradan para kazanmayı düşünmemiz gibi birçok argüman var" dedi.