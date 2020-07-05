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Spor

Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart gördü!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Da Costa'ya yaptığı hareketle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

05 Temmuz 2020 Pazar 21:44 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 21:44
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Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı ekip 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 30. dakikasında Trabzonspor'da Manuel da Costa, kendi yarı sahasının ortasında Sofiane Feghouli'ye bir müdahalede bulundu ve hakem Cüneyt Çakır faulü çaldı, Da Costa'ya sarı kartı gösterdi. Ancak Feghouli, yerde kaldıktan sonra Trabzonsporlu oyuncuya doğru bir müdahale yaptı ve Çakır, pozisyonu izlemek için VAR ekranına gitti.

FEGHOULİ' SÜPER LİG'DE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın hakemi, yaklaşık 1 dakika boyunca pozisyonu izledi ve Feghouli'nin hareketinin rakibine kasıtlı tekme atmak olduğuna karar vererek kırmızı kartını çıkardı.

Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 3 yıl önce yine bir Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü.

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