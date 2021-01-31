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Spor

Galatasaray'da Feghouli salonda çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı süren Feghouli tedavisinin ardından salonda çalıştı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 15:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 15:05
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Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncuların orta-şut çalışmaları yaptığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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