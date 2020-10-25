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Spor

Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı geçen Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

AA25 Ekim 2020 Pazar 15:17 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 15:17
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Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray, ara vermeden 7. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dünkü karşılaşmada tüm süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına 27 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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