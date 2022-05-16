Galatasaray'da Fernando Muslera depremi! Yer yerinden oynadı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta Fernando Muslera gündem oldu. Fernando Muslera, yediği goller nedeniyle sarı-kırmızılı birçok taraftarın tepkisini çekti.

FERNANDO MUSLERA TEPKİLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2 galibiyetle ayrılmasına rağmen Fernando Muslera, yediği gollerle dikkat çekti. Birçok taraftar sosyal medyada tecrübeli kaleciyi eleştirdi.

Öte yandan tecrübeli file bekçisi 2019'un şubat ayından bu yana ilk kez frikikten gol yedi.

FERNANDO MUSLERA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fernando Muslera, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 35 resmi maçta forma giydi.12 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran 35 yaşındaki kaleci 13 maçta kalesini gole kapatırken, 40 gole engel olamadı.

İşte Fernando Muslera tepkilerinden bazıları: