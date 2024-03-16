Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi

Galatasaray ile Fernando Muslera arasında gerçekleşen son kontrat görüşmelerinden de beklenen sonuç çıkmadı.

13 yıldır formasını giydiği Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yapılan temaslar, başkan Dursun Özbek'in son talimatıyla kaldığı yerden devam etmişti.

KRİZ RAFA KALKTI

Ancak taraflar orta yol bulamayınca, bir süre daha şampiyonluk yarışına konsantre olma kararı aldı. 37 yaşındaki eldivenle önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha gerçekleşecek.