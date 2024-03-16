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Spor

Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yapılan görüşmeler tıkandı. Bunun üzerine yönetim görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi.

Fanatik16 Mart 2024 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi
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Galatasaray ile Fernando Muslera arasında gerçekleşen son kontrat görüşmelerinden de beklenen sonuç çıkmadı.

13 yıldır formasını giydiği Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yapılan temaslar, başkan Dursun Özbek'in son talimatıyla kaldığı yerden devam etmişti.

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Ancak taraflar orta yol bulamayınca, bir süre daha şampiyonluk yarışına konsantre olma kararı aldı. 37 yaşındaki eldivenle önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha gerçekleşecek.

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