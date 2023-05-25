İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9229
  • EURO
    21,4593
  • ALTIN
    1255.71
  • BIST100
    4421.26
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Fernando Muslera gerginliği! Büyük kriz çıktı
Spor

Galatasaray'da Fernando Muslera gerginliği! Büyük kriz çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera uçakta parfümünün kaybolduğunu ve arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sandı. Tecrübeli kaleci iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik çıktı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi. İşte detaylar...

Sabah25 Mayıs 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fernando Muslera gerginliği! Büyük kriz çıktı
ABONE OL

Galatarasay kaptanı Fernando Muslera'nın başı bu günlerde aksilikten kurtulmuyor.

Sabah'ın haberine göre; yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.