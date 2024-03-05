İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,6045
  • EURO
    34,3223
  • ALTIN
    2148.65
  • BIST100
    8930.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Fernando Muslera mesaisi! Yapılan son teklif belli oldu
Spor

Galatasaray'da Fernando Muslera mesaisi! Yapılan son teklif belli oldu

Fernando Muslera için Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun yıllardır kalesini koruyan tecrübeli eldiven Fernando Muslera'ya teklifini yaptı. İşte detaylar...

Fanatik5 Mart 2024 Salı 09:25 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fernando Muslera mesaisi! Yapılan son teklif belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'da uzun yıllardan büyük bir başarıyla kalesini koruyan Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalanması konusunda belirsizlik var. Dursun Özbek, bu hafta içerisinde devreye girerek tecrübeli eldivenle bir görüşme yapacak.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, Muslera'nın takımda kalması için yapılabilecek her şeyin yapılmasını istiyor. Başarılı teknik direktör, yaptığı açıklamalarda da oyuncusunun ne kadar değerli olduğu vurguluyor.

YİNE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

2011 yazında imza attığı Galatasaray'da kaldırmadık kupa bırakmayan Fernando Muslera, 37 yaşında yine takımını şampiyonluğa taşıyor.

GÖRÜŞMELERDEN MESAFE ALINAMADI

Beşiktaş derbisinde yine yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu çıkaran tecrübeli eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bir süredir oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamamıştı.

DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Ancak Nando'nun derbi performansı, bir kez daha onun Galatasaray için önemini gözler önüne serince, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devreye girdi.

2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Kurmaylarına talimat veren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Muslera ile bir an önce sözleşme uzatılmasını istedi. Galatasaray Yönetimi, Uruguaylı file bekçisiyle ilk resmi görüşmeyi bu hafta gerçekleştirecek. Muslera'ya 2 yıllık yeni bir teklif yapılacak.

MAAŞ KONUSUNDA FARK VAR

Daha önce Muslera'nın 2.2 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise 1.5 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu.

SON KARAR MUSLERA'NIN

Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan Muslera'nın bu kez ücretinden feragat edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.