Galatasaray'da uzun yıllardan büyük bir başarıyla kalesini koruyan Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalanması konusunda belirsizlik var. Dursun Özbek, bu hafta içerisinde devreye girerek tecrübeli eldivenle bir görüşme yapacak.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, Muslera'nın takımda kalması için yapılabilecek her şeyin yapılmasını istiyor. Başarılı teknik direktör, yaptığı açıklamalarda da oyuncusunun ne kadar değerli olduğu vurguluyor.

YİNE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

2011 yazında imza attığı Galatasaray'da kaldırmadık kupa bırakmayan Fernando Muslera, 37 yaşında yine takımını şampiyonluğa taşıyor.

GÖRÜŞMELERDEN MESAFE ALINAMADI

Beşiktaş derbisinde yine yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu çıkaran tecrübeli eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bir süredir oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamamıştı.

DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Ancak Nando'nun derbi performansı, bir kez daha onun Galatasaray için önemini gözler önüne serince, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devreye girdi.

2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Kurmaylarına talimat veren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Muslera ile bir an önce sözleşme uzatılmasını istedi. Galatasaray Yönetimi, Uruguaylı file bekçisiyle ilk resmi görüşmeyi bu hafta gerçekleştirecek. Muslera'ya 2 yıllık yeni bir teklif yapılacak.

MAAŞ KONUSUNDA FARK VAR

Daha önce Muslera'nın 2.2 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise 1.5 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu.

SON KARAR MUSLERA'NIN

Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan Muslera'nın bu kez ücretinden feragat edip etmeyeceği merakla bekleniyor.