5 Ağustos 2021 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 23:42

Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda İskoçya'nın St.Johnstone takımını konuk ederken mücadeleye Fernando Muslera'nın yaptığı hata ve gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

PSV maçlarında yaptığı hatalarla saç baş yolduran ve turun kaybedilmesinin sorumlularından biri olarak gösterilen Uruguaylı file bekçisi, bu kez St.Johnstone karşısında yaptığı hatayla takımının 1-0 geriye düşmesine neden oldu.

KIRMIZI KART



56. dakikada Aytaç Kara'nın hatalı geri pasında Muslera, ayağı ile uzaklaştıracağı topu dizi ile kontrol etmeye çalıştı.

Rakip oyuncunun presi karşısında şaşıran Muslera, İskoç futbolcuyu yere indirince hakem penaltı ve kırmızı kart kararı verdi.

Bu karar sonrası kullanılan penaltı atışıyla sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşerken akıllara deneyimli kalecinin PSV maçları performansı geldi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

TERİM'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

PSV'nin 5-1 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçta da ciddi hatalar yapan ve Galatasaray'ın farklı yenilgisinde önemli pay sahibi olan Uruguaylı file bekçisi, rövanş maçında bu kez teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkarmıştı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda topu tutmak yeri yumruklayan Muslera, yenilen gol sonrası Terim'den tepki almıştı.

Uruguaylı file bekçisinin topu tutmak yerine yumruklamasına çok sinirlenen Fatih Terim, saha kenarında elle tutma işareti yaparak tepkisini göstermiş, 'Tut şu topu ya!' sözleri de ekrana yansımıştı.