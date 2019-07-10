26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7424
  • 6,4448
  • 256.957
  • 97268.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'ın, Fernando Reges için Sevilla ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Galatasaray, bu transferden bir bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray ile 1 yıllık kontratı kalan Fernando'nun, önümüzdeki sezon Sevilla forması giyeceği bilgisi verildi.
 
Transferde takas formülünün olmadığı belirtildi. İspanyol basını, bu transferin 5 milyon euro bonservis ücretiyle noktalandığını duyurdu. beIN Sports ise canlı yayında bonservis ücretinin 4 milyon euro'dan fazla olduğunu açıkladı.
 
32 yaşındaki Fernando, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. Parçalı formayı 2 sezonda 58 kez terleten Brezilyalı ön libero, 4 gol atıp 4 asist yaptı.
 
 
 

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzayda önemli gelişme: Bugün iniş yapıyor

Uzayda önemli gelişme: Bugün iniş yapıyor

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Trump 'aptal' demişti... İstifa etti

Trump 'aptal' demişti... İstifa etti

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

15 Temmuz'a ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'a ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Evde yapabileceğiniz 10 pratik dondurma tarifi

Evde yapabileceğiniz 10 pratik dondurma tarifi

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te geçit törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te geçit törenine katıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA