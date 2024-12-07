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Spor

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Sevilla satmaya hazır

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı.

7 Aralık 2024 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Sevilla satmaya hazır
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde İspanyol ekibinin ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi.

G.SARAY 13 MİLYON EUROYA SATTI

Galatasaray, Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.

SEVILLA PERFORMANSI

Sevilla'da çok sık sakatlanan ve forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncu 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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