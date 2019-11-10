Galatasaray'da Florin Andone ilk yarıyı kapattı
Galatasaray'a golcü futbolcusu Florin Andone'den kötü haber geldi.
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı mücadelenin henüz başında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Florin Andone'den kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcunun ligde ilk devreyi kapattığı öğrenildi.
Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından kiralık olarak kadroya katılan Florin Andone, çıktığı 9 maçta 2 gole imzasını atmıştı.
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