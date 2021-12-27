Hürriyet 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:26

Galatasaray'ın önceki gün Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta Nef Stadı'nın tribünlerinde sürpriz bir isim vardı.

Bu yılın Mart-Aralık ayları arasında Vavacars Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, karşılaşmayı locadan izledi. Sarı kırmızılıların 25 Kasım'da Marsilya ile oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden takip eden Farioli'nin bir ay içinde ikinci kez Nef Stadı'na gelmesi doğal olarak kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Farioli'nin Galatasaray'a transferi mi gündemdeydi? Bu konu dün açıklığa kavuştu...

YÖNETİM DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Hürriyet'in haberine göre; ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Karagümrük'ün başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan Farioli'nin, Fatih Terim'in ekibine girmesi için sarı kırmızılı kulübe teklif yapıldığı öğrenildi.

Başkan Burak Elmas ve yönetimin değerlendirmeyi aldığı bu teklife teknik direktör Terim'in şimdilik sıcak bakmadığı belirtildi. Elmas ve Terim hafta içinde konuyla ilgili bir görüşme yaparak Farioli'nin teknik ekibe dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.

DAHA ÖNCE ALANYASPOR'DA ÇALIŞTI

Francesco Farioli, İtalya'da Margine Coperta, Fortis Juventus, Lucchese, Benevento, Sassuolo ve Katar'da Aspire Akademi'de kaleci antrenörü olarak çalıştıktan sonra 2020'de Aytemiz Alanyaspor'a gelerek teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

19 Mart 2021'de Vavacars Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne getirilen 32 yaşındaki Farioli, kırmızı siyahlı takımın peş peşe 3 maç kaybetmesi üzerine 12 Aralık'ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Francesco Farioli'nin ismi henüz Vitor Pereira görevden ayrılmadan önce Fenerbahçe ile anılmış ve sarı lacivertli ekibin başarılı teknik adamla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, o dönem Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama yapmıştı.

Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." ifadelerini kullandı.