Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Fred'i kadrosuna katmak için Manchester United'a ilk teklifini sundu. Manchester United'ın bu teklifi olumsuz karşıladığı ve yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öne sürüldü.

ERDEN TİMUR BİZZAT İLGİLENİYOR

Transfer görüşmeleri için sık sık İngiltere'ye giden Erden Timur'un Fred için mevcut teklifi yükseltip yükseltmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred için Suudi Arabistan'dan kulüplerin yanı sıra Fulham'ın da ilgisinin olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki orta sahanın Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Internacional'de futbola başlayan Fred, 2013-2014 sezonunda Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu. Brezilyalı orta saha, 2018-2019 sezonu başında 59 milyon euroluk bedelle Manchester United'ın yolunu tuttu. Fred, Brezilya Milli Takımı'nda 32 maçta şans buldu.