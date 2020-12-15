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Spor

Galatasaray'da genç oyuncu Bartuğ Elmaz'a süre yetmedi

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara geldi fakat mücadele sona erdi.

IHA15 Aralık 2020 Salı 23:28 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 23:28
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek tur atladı. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz’ı mücadelenin kadrosuna almıştı. Terim, müsabakanın son dakikalarında Bartuğ’a şans vermek istedi. İlk defa bu heyecanı yaşayan 17 yaşındaki futbolcu oyuna girmek için kenara geldiğinde müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu son düdüğü çaldı. Fatih Terim, oyuna giremeyen 17 yaşındaki futbolcusunu daha sonra sarılarak teselli etti.

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