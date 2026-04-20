İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8644
  • EURO
    52,9614
  • ALTIN
    6948.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi başladı
Spor

Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesi hazırlıklara başladı.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 22:47
Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Nisan Çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavisi sona eren Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer alırken, Yaser Asprilla tedavi olduğu için antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.