İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2022 Perşembe / 3 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8099
  • EURO
    15,6966
  • ALTIN
    795.086
  • BIST100
    2007.55
Spor

Galatasaray'da Giresunspor mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:21
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana topla ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın devam eden kısmında teknik pas çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde duran top organizasyonları, hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin de tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.