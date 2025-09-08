İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Galatasaray'da golcü sıkıntısı

Milli araya 4'te 4 giren Galatasaray'da sakatlık sorunları yaşanıyor. Ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen maça devam edememişti. Durumu belirsizliğini koruyan Nijeryalı yıldızın yanı sıra sakatlıktan dönen Mauro Icardi'nin de 90 dakikayı çıkartmakta zorlanacağı bilgisi edinildi. İşte detaylar...

TRT Spor8 Eylül 2025 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Galatasaray, ligin 5'inci haftasındaki İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maç arasına dörtte dörtle lider giren sarı kırmızılı ekipte sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

Osimhen'in durumu teknik ekibi endişelendiriyor. Ülkesi Nijerya'nın Ruanda maçında bileğinden sakatlanan yıldız golcü ilk yarıda oyundan çıkmıştı.

Özel uçakla İstanbul'a dönen 26 yaşındaki futbolcu için gözler sağlık heyetinin raporuna çevrildi.

Teknik Direktör Okan Buruk, tetkik sonuçlarına göre Osimhen'i Eyüp maçında dinlendirecek. Yıldız futbolcunun 18 Eylül'deki Frankfurt maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

ICARDI'NIN SON DURUMU

Gol yollarında Mauro Icardi'nin de şu aşamada fizik ve kondisyon olarak 90 dakikayı çıkarmakta zorlanayacağı bilgisi edinildi.

Osimhen ve Icardi'nin 11'de başlayamacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçta değerlendirileceği öğrenildi.

