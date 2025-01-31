Ara transfer döneminde durgun olduğu için eleştirilen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alvaro Morata hamlesiyle taraftarını mutlu etti. Eyüpspor'dan 6 milyon euroya gelen Ahmed Kutucu'nun ardından ikinci takviye de hücum bölgesine oldu. Sarı-Kırmızılılar, Milan'ın 32 yaşındaki İspanyol forveti Morata'yı 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. İlk etapta ayrılmaya sıcak bakmayan ünlü forvet Morata da Sarı-Kırmızılılar ile her konuda anlaştı. Kısa süre içinde imzaya gelecek.

F.BAHÇE'Yİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Temmuz 2024'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den Milan'a transfer olan Morata için Fenerbahçe büyük mesai harcamıştı. O günlerde Jose Mourinho da oyuncuyu ikna etmek için devreye girmişti ancak Morata tercihini Milan'dan yana kullandı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen başarılı forvet oyuncusu için G.Saray bu sezon Milan'a ödeme yapmayacak. Sarı-Kırmızılılar TFF'nin belirlediği harcama limitini de bu sayede başka transferlerde kullanabilecek.

TÜM DEV TAKIMLARDA OYNADI

Real Madrid'de başlayan Morata, 2014'te 20 milyon euroya Juventus'a satıldı. İtalya'da gösterdiği performanstan sonra Real 30 milyon euroya geri aldı. Ardından 66 milyon euroya Chelsea'ye gitti. Sonra Atletico Madrid, Morata için toplamda 53 milyon euro harcadı. 2020'de yine Juve'ye, 20 milyon euro bedelle kiralık gitti. Atletico sezon başı ise 13 milyon euroya Milan'a verdi. Kaptanı olduğu İspanya Milli Takımı ile geçen yıl Avrupa şampiyonu olan Morata için takımlar toplamda 202 milyon euro harcadı.