Galatasaray'da gözler Alan transferinde

Sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek Galatasaray mücadeleden 3 puanla ayrılıp ligin ikinci yarısına moralli başlamak istiyor...

Sarı kırmızılılarda tedavisi devam eden Emre Akbaba ile Asya Şampiyonası’nda milli takımda bulunan Nagatomo dışında eksik oyuncu bulunmuyor...

Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'da forvet mevkiisine 2 takviye birden yapılması bekleniyor gündemdeki isimler ise Alan ve Demba Ba...

Çin kulübünden yıllık 6 milyon euro'ya yakın bir ücret kazanan Brezilyalı oyuncu ve kulübü ile görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü idda ediliyor.

Öte yandan Fransız basının ortaya attığı iddia ise Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'ın Belhandayı transfer etmek istediği ancak bu transferin şuan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı yönünde.

Al Ittihad'ın bonservis bedeli için 8 milyon euroya yakın bir bedeli gözden çıkarttığı iddia edilsede Belhanda’nın takımda kalma olasılığı son derece yüksek. Teknik direktör Fatih Terim'in de ikinci yarı kadro planlamasında önemli bir rolü bulunan Faslı oyuncunun takımda kalmasını istediği biliniyor. (beIN Sports)