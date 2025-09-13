İSTANBUL 28°C / 20°C
Galatasaray'da gözler Eyüpspor deplasmanında! Barış Alper Yılmaz dönüyor

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak liderliğe oturan Galatasaray, milli ara sonrası Eyüpspor'a konuk olacak. Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dönerken, yeni transferler Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan da forma şansı bulacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:02
Rizespor'u 3-1 yenerek milli araya giren Galatasaray, Eyüpspor deplasmanıyla yeniden sahaya çıkacak. NEOM'dan gelen teklifin kabul edilmemesi üzerine kulüple sorun yaşayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri ve Rize maçlarının ardından kadroya döndü. Osimhen'in yokluğunda Yılmaz'ın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

Barış Alper, ligin ilk 2 haftasında forma giydiği Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında 3 gol atmıştı. Cim-Bom'da yeni transferlerden Uğurcan Çakır'ın kaleye geçmesi bekleniyor. 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a imza atan İlkay Gündoğan'ın da süre alması bekleniyor. Icardi'nin ise maç eksiği nedeniyle mücadeleye yedek kulübesinde başlaması muhtemel. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Lige 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi. Cim-Bom, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Aslan, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.

